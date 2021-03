Iași: Aglomerație la deschiderea unui supermarket. Oamenii s-au îmbulzit să cumpere tigăi și hârtie igienică la preț redus (VIDEO)

Sute de ieșeni s-au îmbulzit, dis-de-dimineaţă, la deschiderea unui supermarket, în condiţiile în care municipiul e în scenariul roşu din cauza numărului mare de infectări cu coronavirus. Deşi situaţia este critică, autorităţile au privit nepăsătoare, informează B1 TV.

mbulzeala s-a produs în contextul în care, de aproape o săptămână, Iașul se află în scenariul roşu. După ce s-a înregistrat depăşirea indicelui de 3 la mia de locuitori, în Iaşi a fost sistată activitatea restaurantelor, jocurilor de noroc, teatrelor și cinematografilor în interior.

Toate aceste restricţii par să nu-i afecteze pe ieşeni, pentru care reducerile sunt mai importante decât sănătatea.

De altfel, media de vârstă a oamenilor care s-au îmbulzit la supermarket este una de peste 50 de ani. Aceștia fac parte tocmai din categoria de risc, notează bzi.ro. Autorităţile au stat neputincioase la fluxul mare de clienţi, iar despre respectarea distanţei minime nici nu a putut fi vorba.

