Un bărbat din Iaşi este în stare gravă la spital, după ce a fost diagnosticat cu malarie. Bărbatul s-a întors recent din Coasta de Fildeş, informează B1 TV. Este al doilea caz de malarie înregistrat în acest an la spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi. În urmă cu o lună, un tânăr de 24 de ani a fost diagnosticat cu aceeaşi boală, după ce a lucrat în Africa.

Bărbatul are 43 de ani, iar în ultima jumătate de an a stat în Coasta de Fildeş, unde a lucrat în construcţii. Săptămâna trecută s-a întors acasă, însă a început să se simtă rău. Iniţial a crezut că ar fi vorba despre o răceală, dar întrucât starea s-a agravat, el a decis să meargă la un control. Aici medicii au descoperit că omul are malarie.

Pacientul este în stare gravă şi este internat la Secţia de terapie intensivă din cadrul spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi. Bărbatul a mai fost plecat la muncă pe continentul african în urmă cu câţiva ani, iar la întoarcerea în ţară el a fost diagnosticat de asemenea cu malarie.

