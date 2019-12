Incident ȘOCANT în Iași: Bătrână, sfâșiată de doi câini de luptă. În ce stare se află femeia (VIDEO)

Incident şocant în Iaşi. O femeie a ajuns la spital după ce a fost mușcată de doi câini de luptă, chiar la intrarea în blocul în care locuieşte, informează B1 TV. Un bărbat a fost cel care a sunat la 112 să anunţe incidentul. Câinii, de rasa Amstaff, sunt ai unui vecin şi sunt înregistraţi la Asociaţia Chinologică Română.

Bătrâna tocmai ce intrase în scara blocului, când cei doi câini s-a repezit și au atacat-o fără milă. Femeia nici măcar nu a avut timp să reacționeze. După ce au atacat-o, animalele au fugit. Speriată și plină de sânge, bătrâna a fost ajutată de un alt bărbat, martor la scenele halucinante.

”Din primele cercetări efectuate s-a constatat faptul că în timp ce femeia de 82 de ani s-ar fi aflat în scara blocului în care locuiește, doi câini aparținând unui vecin ar fi ieșit din apartment și ar fi atacat-o. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații suplimentare”, a declarat Ioana Bîlea, purtător de cuvânt al IPJ Iași.

Femeia are răni la nivelul feţei şi pe braţe.

Cei doi câini sunt înregistraţi la Asociaţia Chinologigă Română şi sunt declaraţi la Poliţie.

”În acest caz a fost intocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluare de către proprietarul câinelui sau deținătorului temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane și vătămare corporala din culpă”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Iași.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate şi în funcţie de cele constate se va stabili şi cine se face vinovat pentru o astfel de întâmplare.

