Gemeni născuţi prematur, morţi în spital la Iaşi. Părinţii acuză medicii (VIDEO)

Este anchetă la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iași, după ce bebeluși gemeni au murit la scurt timp după naştere. Părinţii copiilor acuză medicii şi asistentele că i-ar fi ţinut pe micuţi în condiţii improprii şi nu i-ar fi tratat de bolile pe care le aveau. Familia este din Suceava şi mai are acasă opt copii, informează B1 TV.

Cei doi bebeluşi au fost născuți prematur la un spital din Suceava. Acolo, ei au stat trei luni, până au mai luat în greutate.

Micuţii s-au născut cu o boală la pancreas şi aveau nevoie de un regim alimentar. Au fost, apoi, transferaţi la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iași. Aici, în loc să li se facă mai multe investigații, au sfârşit pe patul de spital, acuză familia.

Părinţii şi apropiaţii copiilor acuză personalul medical de la Iaşi că nu ar fi avut grijă de copii, i-ar fi ţinut în condiţii precare şi nu i-ar fi tratat de boala pe care o aveau, scrie bzi.ro.

Familia bebeluşilor susţine că va da în judecată conducerea spitalului din Iaşi, chiar dacă acasă mai are opt copii şi o situaţie financiară proastă.

La rândul ei, conducerea spitalului ieşean "Sfânta Maria" face verificări.

