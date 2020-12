Iași: E prima dată când mai mulți oameni ajung în spital de Crăciun din cauza alcoolului, nu a mâncării în exces. O pacientă a stabilit un record (VIDEO)

Masa de Crăciun poate fi o adevărată provocare pentru pofticioși. Sarmale, caltaboși, lebăr, cozonaci, un adevărat festin pentru papilele gustative, dar și un potențial pericol pentru pentru sănătate. În camerele de gardă ale marilor spitale a început forfota și nu sunt șanse să se potolească lucrurile, pentru că urmează Revelionul și Sfântul Vasile.

La Iași, de exemplu, zeci de persoane au ajuns la spital după ce au consumat în mod excesiv băuturi alcoolice, informează B1 TV.

„Să știți că e pentru prima dată când în Ajun patologia etilico-traumatică a depășit-o pe cea de mâncare. 1 din 3 pacienți care au ajuns la urgențe consumase alcool. O pacientă de 47 de ani a stabilit un record cu o alcoolemie de 4 grame la mie”, a declarat medicul Tudor Ciuhodaru.

Cum era de așteptat, s-au înmulțit solicitările pentru bolile cauzate de probleme digestive. Unii aveau și afecțiuni mai vechi, care s-au agravat acum, după ce au mâncat și baut peste măsură. Probleme au avut și cei care s-au așezat la masă cu avânt după un post aspru și lung. Unii au rămas internați în spital.

„În cazul în are apare o simptomatologie legată de consumul alimentar, prezentați-vă de urgent la spital pentru că, de multe ori, sub o simptomatologie aparent banală pot fi și alte afecțiuni grave”, a avertizat medicul Tudor Ciuhodaru.

Şi cum medicii de familie nu lucrează în aceste zile, doctorii de la camerele de gardă au fost nevoiţi să consulte şi cazurile care nu reprezentau urgențe.

