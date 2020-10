Iași: Femeie care nu purta masca în mod corespunzător, pălmuită într-un autobuz de un bărbat care avea aceeași problemă. De la cine a pornit scandalul (VIDEO)

Imagini tulburătoare la Iaşi, unde o femeie a fost pălmuită de un necunoscut, chiar în transportul public. Persoanele prezente la faţa locului susţin că femeia, care nu purta masca de protecţie, ar fi fost cea care a lovit prima, informează B1 TV.

Tot acest scenariu s-a petrecut într-un autobuz din Iaşi. Majoritatea pasagerilor au strigat la șofer să oprească autobuzul și să o dea jos pe femeie, care nu purta mască pe faţă în mijlocul de transport în comun. Cu toate acestea, șoferul nu a luat nicio măsură.

Persoana care a filmat scena a publicat imaginile pe internet şi a precizat că femeia l-ar fi lovit prima pe bărbat, care nici el nu purta masca așa cum ar fi trebuit. De asemenea, se pare că persoana care face scandal ar fi fost și sub influența alcoolului. Însă pe filmare se observă doar momentul în care femeia este lovită.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași s-au autosesizat și efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt, urmând ca, în funcție de cele constatate, să fie dispuse măsuri legale.

