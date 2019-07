TORNADĂ în Iași! Locuitorii au trecut prin CLIPE DE GROAZĂ, după ce natura s-a DEZLĂNȚUIT (VIDEO)

România rămâne sub spectrul fenomenelor meteorologice extreme! După ce vineri o viitură a măturat totul în cale în zona Rucăr Bran, sâmbătă localnicii din comuna Miroslovești au trecut prin clipe de coșmar, după ce gospodăriile le-au fost distruse de o furtună. Vântul a spulberat gardurile, acoperișurile și chiar a pus la pământ mai mulţi stâlpi de electricitate, informează B1 TV.

