Cozi de kilometri întregi în jurul raclei Sfintei Parascheva. SMURD-ul şi jandarmii au intervenit de peste 300 de ori (VIDEO)

Pelerinii cad pe capete la cozile de kilometri întregi, în jurul raclei Sfintei Parascheva de la Iaşi. În ultimele 48 de ore, au avut loc peste 300 de intervenţii ale SMURD-ului şi jandarmilor în mijlocul credincioşilor, informează B1 TV. Lunga aşteptare, oboseala şi frigul au dus la apariţia leşinurilor şi chiar a unor probleme mai grave, precum infarcturile.

