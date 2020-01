Un localnic din Românești și-a plătit impozitul, 1.900 lei, doar cu monede. Reacția Primăriei (VIDEO)

Pentru casiera de la Taxe şi Impozite a comunei Româneşti, judeţul Iaşi, ziua de 31 decembrie a fost foarte grea. Asta pentru că un cetăţean al comunei a preferat să-şi achite impozitul, în valoare de 1.900 de lei, cu monede, informează B1 TV. Primăria comunei nu a specificat cât a durat numărarea celor câteva kilograme de monede, dar a postat pe pagina de Facebook evenimentul şi îl consideră un exemplu pe cetăţeanul în cauză.

