Iași: Tânăr împușcat în parcarea unui supermarket. De la ce a pornit totul (VIDEO)

Scene halucinante în Iaşi, unde un tânăr de 23 de ani a fost împuşcat de un alt individ, cu un pistol cu bile. Cea care a alertat autorităţile a fost chiar iubita victimei. Agresorul este căutat şi la această oră de poliţişti, informează B1 TV.

Poliţiştii au ridicat probe, au vorbit cu martorii, dar şi cu iubita victimei. Tânăra le-a povestit că atacul a avut loc într-o fracţiune de secundă. Cei doi se aflau la cumpărături, iar când au ieşit, un individ a început să tragă cu pistolul încărcat cu bile. Victima a căzut la pământ. Imediat după atac, agresorul s-a făcut nevăzut. Fata a fost cea care a sunat la 112 și a alertat autoritățile.

