UPDATE: Bărbatul a fost convins de negociatori să coboare de pe stâlp.

”După aproximativ 90 de minute, bărbatul în vârstă de 24 de ani a fost convins să urce în nacela autoplatformei și a fost coborât în siguranță la nivul solului, acesta fiind preluat de echipajele de poliţie prezente la faţa locului”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Gest extrem la Iași. Un bărbat s-a urcat, marți, dimineață, pe un stâlp de înaltă tensiune din oraș, amenințând că se aruncă în gol.

Incidentul are loc în cartierul Alexandru, iar bărbatul ar avea în jur de 24 de ani.

Mai multe echipaje de poliție, unul de salvare, dar și negociatori s-au deplasat la fața locului, încercând să-l convingă pe individ să coboare.

Situația este cu atât mai complicată în condițiile în care, aflat pe un stâlp de înaltă tensiune, bărbatul se poate electocuta în orice moment. De altfel, pentru a evita acest lucru, autoritățile ieșene au luat decizia de a opri alimentarea cu energie electrică în zonă. Astfel, mare parte din oraș a rămas fără curent din cauza gestului extrem al băbatului. Potrivit presei locale, mii de ieșeni din centrul orașului și din cartierele din jur sunt afectați, la ora transmiterii acestei știri.

Totodată, circulația este afectată din cauza acestui incident, șoferii fiind sfătuiți să evite zona.

Deocamdată nu se cunoaște motivul pentru care bărbatul vrea să se arunce de la înălțime.

