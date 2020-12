Iași: Un bărbat ”înmormântat” de familie pe 10 decembrie s-a întors acasă 8 zile mai târziu (VIDEO)

Caz straniu în Iaşi. Un bărbat s-a întors acasă, viu şi nevătămat, la doar o săptămână după ce familia credea că îl înmormântase. Oamenii știau că bărbatul se înecase în râul Jijia şi chiar îl identificaseră la morgă. Totul s-a dovedit a fi o eroare. Nu era el.

Un bărbat ”mort” s-a întors acasă la o săptămână după ce familia l-a îngropat

Gabriel Luca, din localitatea ieşiană Costuleni, a fost dat dispărut în octombrie, notează Ziarul de Iași. După mai bine de o lună, poliţia a descoperit un cadavru în râul Jijia, iar familia, chemată să identifice cadavrul, a spus că este fiul lor. Prin urmare, au luat trupul pentru a-l înmormânta. Pe 10 decembrie, a avut loc slujba.

Familia îndoliată și-a plâns fiul mort o săptămână, până când au avut parte de o adevărată surpriză: bărbatul s-a întors acasă, viu şi nevătămat. Mama acestuia a crezut că vede o fantomă. Ulterior, avea să afle că fiul își petrecuse cele două luni la un prieten. Bărbatul susține că familia fusese anunțată că el avea să fie plecat o vreme.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Eu am plecat de pe 25 octombrie. N-am spus nimănui. M-am suit în autobuzul de Covansa şi m-am dus (la un prieten- n.r). Şi am rămas la el două luni. A sunat-o pe mama, i-a spus că sunt la el. Când am ajuns acasă şi am auzit că mi-au făcut înmormântarea, am început să plâng. Am dat de băut tuturor”, a spus Gabriel Luca, potrivit Adevărul.

Acum, poliţia face cercetari pentru a descoperi cine este bărbatul care a fost înmormântat.Aflase că nu mai avea de trăit decât câteva luni, așa că a vrut să își facă ordine în viață. A chemat preotul și i-a cerut ceva neașteptat: Să fie înmormântată cu o furculiță în mână. Motivul este tulburător