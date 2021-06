Iată ce poate obţine orice client gratis de la Kaufland, dacă are cont de Instagram!

Kaufland, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa de retail din România, a pregătit o campanie prin care clienţii care au cont pe Instagram pot merge gratis la o serie de concerte pe care supermarketul le organizează la Iaşi.

Cei de la Kaufland organizeaza la Iasi un concert in care cateva dintre cele mai cunoscute trupe din Romania vor avea reprezentantii, iar clientilor din toata tara le ofera posibilitatea de a castiga bilete la acest eveniment.

De ce ai nevoie de Instagram?

Kaufland organizeaza acest concurs pentru romanii care au un cont de Instagram deoarece trebuie sa se inscrie prin intermediul sau, iar drept premiu ofera invitatii duble, in zile diferite, cate 5 invitatii in fiecare zi, conform idevice.ro. Evenimentul se desfasoara intre 23 – 27 iunie la Iasi, astfel ca aveti putin timp la dispozitie pentru a va inscrie, cei de la Kaufland incercand sa le ofere romanilor cat mai multe bucurii in aceasta perioada de relaxare in ţară.

Cum te înscrii la concursul Kaufland pe Instagram?

Procesul de înscriere la acest concurs este următorul: este necesara publicarea unui story in cadrul Instagram pentru a putea fi luati in considerare in vederea participarii al concurs. Trebuie sa publicati acest story doar intre orele 10:00 si 20:00 in zilele de concurs, cei de la Kaufland monitorizand reteaua de socializare pentru a urmari postarile facute de catre romani, si a alege castigatorii care pot primi invitatiile duble la eveniment.