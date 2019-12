Idei istețe și sfaturi de amenajare a unei camere împărțite de doi copii

Când ai doi copii, împărțirea timpului, a bugetului și a spațiului poate reprezenta o adevărată provocare. În plus, diferența de vârsta dintre cei doi prichindei este și ea extrem de importantă și definitorie pentru interesele și nevoile lor.

De exemplu, dacă fiul cel mic are mai puțin de doi ani, acesta are nevoie de siguranță sporită, liniște și odihnă. Ce se întâmplă atunci când trebuie să împartă camera cu fratele său adolescent, care are mereu teme de făcut și resurse infinite de energie?

În plus, dacă ai un fiu și o fiică, lucrurile se complică și mai mult, căci fiecare are nevoie de intimitate și de un spațiu care să le reflecte personalitatea și pasiunile.

Deși pare o situație dificil de gestionat, iată câteva sfaturi utile pentru atunci când cei doi copii trebuie să împartă aceeași cameră!

1. Accentuează personalitatea fiecărui copil

Când fiecare micuț vrea o cameră potrivită personalității sale, poate fi dificil ca designul interior să îi mulțumească pe amândoi, în egală măsură. De aceea, este timpul să îți schimbi perspectiva.

Nu trata camera ca pe un întreg neutru, rezultat al unui compromis, ci ca pe două zone independente, creative și distractive. Ba chiar poți face trecerea foarte bruscă, pentru a crea un truc de design jucăuș și îndrăzneț.

Iată cum poți pune în practică această idee:

● Împarte unul dintre pereți în două jumătăți și pune tapet diferit pe fiecare dintre ele. Pot fi două modele complementare sau total diferite, în funcție de preferințele celor mici.

● Delimitează vizual spațiul prin intermediul podelei. Poate unul dintre copii preferă parchetul clasic, iar celălalt vrea un covor colorat. Joacă-te cu diferite variante și texturi, până ajungeți la rezultatul dorit.

● Împarte spațiul în două părți egale și folosește două game cromatice diferite. De exemplu, dacă ai un băiețel de 5 ani, utilizează nuanțe de verde și turcoaz, în jumătatea lui de cameră, iar în spațiul fetiței tale utilizează tonuri de oranj, galben sau roz pal.

2. Creează spațiu intim pentru fiecare copil

Indiferent de vârstă, cei mici au nevoie de intimitate. Chiar dacă ei împart o singură cameră, poți crea – la nivel mental – bariere eficiente, dar subtile.

De exemplu, dacă micuții tăi sunt deschiși la idei haioase, puteți crea împreună o bandă despărțitoare, asemenea celor folosite de poliție, pe care să scrieți „Trecerea interzisă!”. Când prichindeii doresc să petreacă timp singuri, pot instala în câteva secunde „bariera”.

Totodată, poți folosi și un paravan sau chiar o draperie colorată, pentru momentele în care copiii vor să se concentreze pe propriile activități sau au nevoie de un moment de liniște.

3. Nu omite funcționalitatea

Pe lângă elementele de design, este esențial să pui preț și pe funcționalitate. Asigură-te că fiecare dintre cei doi micuți are tot strictul necesar, din acest punct de vedere.

Dacă lumina naturală cade pe un singur perete, amenajează un birou mai mare și folosește un despărțitor mobil. Cumpără scaune de birou pentru copii, rechizite și accesorii pentru fiecare dintre ei.

De asemenea, dacă nu ai suficient loc pentru două paturi încăpătoare, recurge la soluția unor paturi supraetajate. Alege saltele și perne confortabile pentru fiecare copil, ținând cont de nevoile sale.

În materie de depozitare, cel mai bine este să amenajezi două dulapuri mai mici sau un singur corp cu mai multe sertare, marcate cu mânere diferite sau autocolant colorat. Astfel, fiecare copil va avea propriul său spațiu și va fi responsabil de propria lui ordine.

În final, nu uita să te consulți cu micuții tăi, înainte de a face orice amenajări sau modificări. S-ar putea ca aceștia să îți spună ce nevoi au sau să contribuie cu idei foarte bune!