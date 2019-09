Șeful Poliției Române a dispus verificări interne după acuzațiile Monicăi Melencu (VIDEO)

Scandalul probelor ADN în cazul Caracal este departe de a se încheia. Mama Luizei acuză că a fost forțată să dea probe ADN la Institutul Naţional de Criminalistică. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că a dispus o anchetă internă în acest caz, informează B1 TV.

„Pur și simplu m-am răzgândit. Nu am vrut să dau acestea. Doamnă, nu îmi plac regulile, nu îmi plac regulile absolut care s-au spus. Să ne explice despre ce e vorba! Acel comisar a luat foc și m-a amenințat”, s-a plâns mama Luizei Melencu.

