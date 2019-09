IGPR ia măsuri radicale după cazul fetiţei ucise în Dâmboviţa: 'Toate dosarele penale înregistrate cu autor necunoscut sunt reanalizate'

Noile detalii despre olandezul ucigaș aruncă în aer țara. După ce s-a aflat că Mihaela, fetița de 11 ani din Dâmbovița, nu este singura lui victimă, Poliţia Română a anunțat, joi, că toate dosarele penale înregistrate cu autor necunoscut sunt reanalizate.

În presă au apărut informații că Johannes Visscher a mai agresat o fetiță, în 2016, la Iași. Poliţiştii au demarat însă o anchetă la acea vreme, însă individul a rămas necunoscut până astăzi. Nici nu aveau cum să îl prindă. La scurt timp, Johannes Visscher se urca într-un avion care pleca din Iaşi spre Viena. (IMAGINI AICI)

"In acest moment, politistii sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justitie desfășoară activități de documentare a întregii activităti infracționale a principalului suspect din cazul fetitei dispărute din județul Dâmbovița.

De asemenea, din dispozitia conducerii Politiei Romane, toate dosarele penale înregistrate cu autor necunoscut sunt reanalizate.

Punctual, in cazul agresiunii sexuale din judetul Iasi, in care a fost deschis dosar penal in anul 2016 sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iasi si in cadrul caruia politistii au desfasurat activitati investigative dispuse de procuror, inclusiv difuzarea imaginilor in spatiul public a unui posibil suspect, in urma carora nu au rezultat elemente suficiente care sa duca la identificarea autorului, precizam ca, in acest moment, politistii desfasoara activitati sub coordonarea procurorului de caz", transmite IGPR.