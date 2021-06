IGSU: Situația pagubelor produse de inundații în țară. Zeci de copaci căzuți, mașini avariate, sute de gospodării inundate și trei vieți curmate de ploile torențiale (VIDEO)

România se confruntă cu precipitații abundente în aproape toate regiunile țării de mai bine de o lună, iar meteorologii au extins, din nou, avertizările de vreme rea. Până duminică, la miezul nopții, rămân în vigoare coduri galbene si portocalii de ploi și vijelii, valabile pentru toată țara.

Din păcăte, ploile fac ravagii si distrug tot ce le iese in cale. Zeci de gospodarii au fost inundate, iar autoritatile au intervenit pentru a-i ajuta pe localnici, însă forța distrugătoare a naturii a facut si cateva victime. Trei bărbați din Neamț, Bacău și Galați au murit din cauza conditiilor meteo. Un alt barbat, pilot de curse, si a pierdut viata dupa ce s a rasturnat cu masina in raul Oituz.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.