B1 TV vă invită să urmăriți un concert de excepție al cvartetului IL DIVO, în ajun de Crăciun.

Grupul, alcătuit din elvețianul Urs Bühler, spaniolul Carlos Marín, francezul Sébastien Izambard și americanul David Miller, a avut un mare succes internațional vânzând 26 milioane de discuri la nivel mondial.

Ei interpretează cântece în limbile: spaniolă, italiană, franceză, engleză, portugheză.

Concertul va fi difuzat marți, 24 decembrie, de la ora 22.00, pe B1 TV.

