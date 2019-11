Adolescentă bătută crunt de două colege, în hohotele de râs ale altor elevi (VIDEO)

Momente de coşmar pentru o adolescentă din Ilfov. Eleva a fost snopită în bătaie şi umilită de două colege de clasă. Incidentul a avut loc într-un parc din Măgurele, sub ochii mai multor copii, informează B1 TV. Deşi adolescenta striga după ajutor, nimeni nu a salvat-o, ba din contră. Cei care au asistat la întreaga scenă le încurajau pe agresoare să o lovească în continuare.

