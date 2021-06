Ilfov: Focuri de armă în plină stradă, în comuna Găneasa. Femeie, atacată cu cărămizi de doi bărbați. Totul ar avea legătură cu campania electorală din localitate (VIDEO)

Scandal cu iz politic și focuri de armă în localitatea ilfoveană Găneasa, unde vor avea loc peste câteva zile alegeri locale parțiale pentru desemnarea unui nou primar. Polițiștii au fost chemați să intervină luni după ce doi bărbați au aruncat cu cărămizi spre o femeie, în timp ce mergea pe stradă, iar fratele unuia dintre candidații la primărie a tras trei focuri în plan vertical cu un pistol, potrivit Știrilor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan.

Oamenii spun că întreg scandalul ar fi pornit de la un banner cu candidatul PNL la primăria Găneasa. Asta pentru că atacatorii lor sunt de fapt membrii familiei candidatului PSD.

Reprezentanții IPJ Ilfov au anunțat că cei doi agresori, în vârstă de 21 şi 48 de ani, au fost identificați și se află în custodia Poliției.

”La data de 14 iunie a.c., în jurul orelor 12:50, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, în satul Cozieni din comuna Găneasa, o persoană aruncă cu cărămizi într-o curte şi trage cu pistolul. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii oraşului Voluntari şi poliţişti din cadrul Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe periculoase pentru efectuarea de activităţi specifice, urmând să se stabilească situaţia de fapt şi de drept şi luarea măsurilor legale care se impun”, se arată într-un comunicat al IPJ Ilfov.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.