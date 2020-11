Ilfov: Profesor pedofil, lăsat liber de judecători (VIDEO)

Decizie-şoc în cazul profesorului de matematică din Popeşti Leordeni care îşi agresa sexual elevele la meditaţii. Deşi în primă instanţă a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, barbatul de 74 de ani a primit o pedeapsa de doar 3 ani cu suspendare. Dosarul a scos la iveală mărturii cumplite ale unor eleve agresate de-a lungul anilor de profesorul pensionar.

Marin Filionescu a predat matematica la o şcoală din Popeşti Leordeni. Dupa pensionare, acesta a continuat sa dea meditații.Nimeni nu ar fi crezut faptul că profesorul plătit de către părinţi să le ajute pe fetele, era un prădător sexual.

Magistratii spun că de fiecare dată când minorele veneau la meditaţii, bărbatul îşi săruta elevele pe obraz. Apoi, în timpul orelor, individul devenea curios de viaţa sexuală a fetelor. După o vreme, agresorul voia mai mult: le pipăia pe fete, le săruta sau le cerea sa se dezbrace.

Deşi comportamentului profesorului era anormal, minorele au îndurat tratamentul neobişnuit al barbatului. Însă totul a luat sfârşit în urmă cu 2 ani, atunci când o elevă în vârstă de doar 14 ani i-a povestit mamei despre ororile prin care trece în timpul orelor de meditatii la matematică din casa profesorului.

După ce poliţiştii i-au spus că trebuie să caute singură şi alte victime, dacă vrea ca agresorul să fie pedepsit, imediat mama fetei a postat un mesaj pe un grup de facebook.

Câteva zile mai târziu, în mai 2018, profesorul de matematică a fost arestat, iar la proces, alte şase foste eleve au depus declaraţii împotriva lui. După două luni de arest preventiv, profesorul a fost eliberat sub control judiciar, iar în august 2018, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu l-a trimis în judecată, sub acuzaţia de agresiune sexuală. În timpul procesului, bărbatul nu a recunoscut că şi-a agresat elevele.

Anul acesta, Judecătoria Cornetu l-a condamnat pe profesor la 7 ani de închisoare, iar în motivarea deciziei, judecătorii au subliniat faptul că acesta îşi manipula victimele. Însă profesorul a atact decizia, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti.

Surprinzător, judecătorii i-au admis apelul şi au decis că prima instanţă a dat o condamnare nejustificat de mare. Curtea de Apel Bucureşti a apreciat că „natura și gravitatea faptei săvârşite de inculpat, dar şi circumstanţele sale personale justifică reducerea pedepsei de la 7 ani închisoare la 3 ani închisoare cu suspendare”.

