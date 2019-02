Ilie Năstase, CONDAMNAT la închisoare cu suspendare: 'Am recunoscut! Nu vom face apel!' (VIDEO)

Ilie Năstase a fost condamnat la 9 luni si 10 zile de închisoare cu suspendare de către Judecătoria Sectorului 1, pentru sustragerea de la prelevarea de probe.

În plus, instanţa i-a interzis lui Ilie Năstase să mai conducă orice vehicul pentru care este necesar un permis, pe durata termenului de încercare de doi ani.

Hotărârea de miercuri nu este, însă, definitivă, ea putând fi contestată la instanţa superioară. Ilie Nastase a cerut judecata in procedura simplificata, recunoscând faptele, iar instanta a admis cererea.

"Eu am recunoscut. Asta a cerut avocata mea, asta am primit. Și-au dat seama că nu sunt cel mai mare bețiv din România. Decizia trebuie respectată.

Noi nu vom face apel. Nu este vorba de cazier. Numai dacă e fraudă economică. Nu o să treacă că am fost condamnat penal”, a spus Ilie Năstase pentru B1TV.

