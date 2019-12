Fostul mare tenismen Ilie Năstase şi-a cerut scuze public preşedintelui Klaus Iohannis pentru ieșirea avută la adresa acestuia în urmă cu o săptămână.

Înfuriat de faptul că şeful statului intenționa să retragă decorațiile primite de-a lungul anilor de toate persoanele condamnate penal, „Nasty” a avut o reacţie extrem de dură la adresa lui Iohannis, pe care o regretă acum.

„A fost o greșeală și îi cer scuze pentru tot ce am spus pentru că nu a fost chiar așa”, a spus Năstase, la Gala GSP 2019.

Ilie Năstase primise în 2016 Ordinul Național „Steaua României” în grad de Comandor, fiind decorat chiar de Iohannis.

„Am înțeles că a primit și el o distincție de la Băsescu. El ce merită? Noi am avut niște merite în sport. El nu prea are de ce să primească o distincție. Nu am nicio problemă să îmi retragă ordinul. Dacă-mi lua titlul de la US Open sau de la Roland Garros aveam o problemă. Dar așa?

E un mut care nu spune nimic. S-a dus în Statele Unite și a venit cu o caschetă și o insignă, în loc să vină cu vizele ridicate românilor. S-a dus premierul polonez și a ridicat vizele în două zile. Mai mult ce să spun?”, afirma ‘Nasty’, în urmă cu o săptămână, potrivit gsp.ro.