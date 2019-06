Ion Iliescu aşteaptă să fie externat joi. Internat de şase zile la spitalul Elias, fostul şef al statului se simte bine, spun medicii, care au decis să îl trimită acasă. Iliescu a ajuns la Elias vineri seară cu stare febrilă, iar de atunci este sub supraveghere.

Fostul preşedinte urmează să facă joi o vizită medicală, iar dacă totul decurge cum trebuie atunci medicii ar uma să permită externărea acestuia.

Iniţial, Ion Iliescu trebuia să fie externat la începutul săptămânii, dar datorită stării de sănătate medicii au decis să îl mai ţină sub supraveghere.

