Imaginea cu Ion Rațiu, încercând să potolească hoardele de mineri care au luat cu asalt Casa Poporului în timpul mineriadei din 1991, virală în contextul haosului din SUA

Mai mulți protestatari pro-Trump au luat cu asalt clădirea Capitoliu și au intrat în Congresul american, instalând o stare generală de haos la Washinghton. Imaginile au fost asociate imediat pe rețelele de socializare cu scenele din timpul mineriadei din 1991, când minerii au luat cu asalt Casa Poporului.

Atunci, Ion Rațiu, a ținut sub control hoardele de mineri, imaginea cu momentul în care intervine la tribuna parlamentului devenind acum virală pe rețelele de socializare, în contextul situației din SUA.

Washington, DC is designed to be one of the most secure places on earth.



That pro-Trump terrorists made it to the Speaker’s chair was a choice. Congress must ask who made that choice. pic.twitter.com/OOMWLvgqRa