Imaginea României, promovată JALNIC de Ministerul Turismului la un târg internațional din Los Angeles! Aceleași broșuri vechi de 10 ani și nici măcar un afiș reprezentativ

Ministerul Turismului a promovat jalnic imaginea României la renumitul Târg de Turism de la Los Angeles, în condițiile în care standul tapetat cu pânză neagră și fără suficiente pete de culoare ar fi fost potrivit pentru o expoziție dark/horror, dar nu și pentru un eveniment de o asemenea anvergură, relatează profit.ro.



Publicația notează că, în fiecare an, aproximativ 2,5 milioane de turiști vizitează România. Numărul este mic, atât prin comparație cu cifrele înregistrate de vecini, cât și raportat la potențialul țării noastre. Imaginea României în străinătate este promovată în principal de Ministerul Turismului, în vreme ce agențiile de incoming promovează România în mod independent.



Asociația Incoming România, ce aduce împreună cele mai importante agenții din zona de incoming, a constatat o scădere dramatică a profesionalismului și a modului în care Ministerul Turismului înțelege să promoveze România. Un prim exemplu îl constituie participarea României la târgul din Los Angeles (Travel and Adventure Show), organizat în perioadă 16-17 februarie, eveniment la care standul României ar fi putut lua cu success titlul de cel mai sinistru colț al târgului, scrie profit.ro.



Ei, bine, în prima zi a Târgului de la Los Angeles, standul părea imposibil de găsit, în condițiile în care doar două pagini cu numele Romanian Ministery of Tourism fiind lipite pe două copertine negre. Decorul întunecat era completat de 3 mese pe care se găseau aceeași broșură veche de 10 ani și hărți ale României și ale Bucureștiului.



Fiecare expozant avea sarcina de a-și amenaja propriul stand. Totuși, autoritățile române au părut că nu au prea înțeles mesajul, dat fiindcă nu au adus nici măcar un afiș sau o imagine reprezentativă pentru România. Situația era cunoscută cu o zi înainte, când reprezentanți ai ministerului au luat în primire standul.



Imaginile sunt mai mult decât grăitoare, scrie publicația, mai ales în condițiile în care la stând au fost prezenți nu mai puțin de 4 reprezentanți ai Ministerului Turismului și doar un singur coexpozant, membru al Asociației Incoming România.



În încercarea de a remedia cât de cât situația, notează aceeași sursă, a fost contactat Consulatul României în Los Angeles care le-a oferit steagul și i-au ajutat să printeze logo-ul « Explore the Carpathian Garden ».



Pe această cale, potrivit profit.ro, Asociația Incoming România dorește să atragă atenția asupra deprofezionalizarii unui Minister responsabil cu imaginea țării, care nu își justifica activitatea decât prin eșecuri repetate și risipă de fonduri. Dezinteresul se manifestă atât prin lipsă oricărei campanii coerente de promovare a României pe piețele externe, dar mai ales prin sabotarea continuă a imaginii țării în față profesioniștilor din domeniu la nivel mondial.