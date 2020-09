Pozele cu o lucrare de asfaltare făcută de mântuială, pe DJ 643 F Ghercești-Ungureni, Dolj, au fost postate de un bărbat pe o rețea de socializare. Asfaltul turnat pe drum pare ”de unică folosință” iar localnicul spune că este dezamăgit de modul în care se gestionează banii publici.

În imagini, este vizibil că asfaltul se desprinde de pământ, fiind asemănător unui covor.

Șoseaua permeabilă a stârnit controverse în rândul internauților, fiind revoltați de acțiunile făcute în campania electorală.

,,Păcat de expertiza care s-a făcut, de proiectul de refacere a drumului , dacă execuția arată cum arată. Păcat de banul public ce se irosește și își găsește culcuș în diferite conturi. Păcat de oamenii care suferă, tac și votează de 20 de ani partidul stat. Stat de stat cu baroni în frunte!'', a scris tânărul pe Facebook.

