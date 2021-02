Imagini de la capturarea în România a lui Carlos Ruben Ramirez, mexican acuzat de mai multe asasinate și lider într-unul dintre cele mai violente carteluri de droguri (VIDEO)

Procurorii de la crimă organizată au făcut publice informaţiile şi imaginile de la arestarea unuia dintre cei mai periculoşi şefi ai cartelului mexican Jalisco Nueva Generacion. Individul a fost arestat anul trecut în martie şi extrădat patru luni mai târziu, informează B1 TV.

Carlos Ruben Ramirez, mexicanul prins în România şi extrădat, este nimeni altul decât mâna dreaptă a liderului temutului cartel Jalisco Nueva Generation, Nemesio Oseguera Ramos Cervantes, cunoscut sub numele de ”El Mencho”.

Iar în ţara noastră avea o misiune bine stabilită. Pregătea o operaţiune de trafic de cocaină prin portul Constanţa. Sute de kilograme de droguri voia să introducă în România cartelul mexican.

Însă, pe 20 martie anul trecut, Carlos Ruben Ramirez a fost prins în cadrul unei operaţiuni denumită ”Phyton”, care s-a desfăşurat în paralel în mai multe state ale lumii, unde cartelul are întinse tentaculele. Iar în iulie a fost extrădat în SUA, unde era căutat pentru mai multe infracţiuni, începând de la spălare de bani şi până la trafic de droguri de mare risc.

De asemenea, Ramirez este suspectat că a luat parte la mai multe asasinate.

