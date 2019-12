Imagini de la PROTESTUL organizat la Facultatea de Matematică din București, după ce decanul a luat decizia de a scoate mai multe birouriu pe holuri (VIDEO)

Un protest neobișnuit a fost organizat la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității București, unde decanul Radu Gramatovici a luat decizia de a scoate pe holuri mai multe birouri în apropierea sălii de lectură. În acest mod, Radu Gramatovici a ținut să tragă un semnal de alarmă față de condițiile pe care Biblioteca Centrală Universitară le pune la dispoziție studenților care vor să studieze la filiala Facultății de Matematică și Informatică.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, decanul Radu Gramatovici semnalează mai multe probleme:

- studenților li se percep taxe de utilizare a faciltăților oferite de bibliotecă, inclusiv pentru accesul în sala de lectură

- studenților li se cere să se treacă în caiețel „de fiecare dată când intră sau ies din sala de lectură

- accesul la bibliotecă, inclusiv la sala de lectură, este după programul de 8 ore al angajaților, de parcă educația se face doar între 8 și 16.

- dotările, atmosfera și regulile din sala de lectură sunt din secolul trecut, când mergeai la bibliotecă să citești la veioză și să vorbești în șoaptă.

“Dacă studenții nu sunt bineprimiți în bibliotecă, măcar să fie la porțile ei. Acum aștept un binevoitor, dacă se poate de la Drept, care să ne reclame la ISU că am blocat trecerea pe hol”, este mesajul pe care decanul Radu Gramatovici l-a transmis pe Fcaebook.

Dorind să ia pulsul acestei situații, reporterii site-ului B1.RO s-au deplasat la fața locului și au surprins protestul decanului Radu Gramatovici. În ciuda faptului că mai multe birouri au fost scoase pe holuri pentru a permite studenților să folosească sala de lectură în afara orelor de program, dorind să atragă astfel atenția asupra programului scurt, demersul nu se bucură de prea mare ecou în rțndul studenților. În acest sens, nici un student al Facultății de Matematică nu a folosit noul spațiu pus la dispoziție de ceonducerea Facultății.

