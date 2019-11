Imagini DRAMATICE cu o parte din oile care sunt în viață, după mai bine de 48 de ore de AGONIE pe vaporul din Portul Midia (VIDEO)

Imagini cutremurătoare pe vasul plin de oi care s-a scufundat, duminică, în Portul Midia.

Un reprezentant al Asociației Arca Animal - Letea Wild Horses a urcat pe navă, marți, la mai bine de 48 de ore de la dezastru, și a descoperit mai multe animale în viață.

Imagini DRAMATICE cu o parte din oile care sunt în viață, după mai bine de 48 de ore de agonie pe vaporul din Portul Midia

"Așa cum vă promisesem ieri, am plecat dis-de-dimineață către Constanța, iar chiar acum am urcat pe nava răsturnată în portul Midia, alături de un echipaj ISU Dobrogea.

Acestea sunt doar primele oi vii pe care le-am găsit, cu siguranță sunt și altele, în alte zone ale epavei.

Vom salva atâtea câte vom putea, în orele care urmează, și vă vom ține la curent cu soarta lor. Aceste biete animale care au supraviețuit timp de 48 de ore pe un vapor aproape scufundat și-au câștigat, după părerea noastră, dreptul să trăiască până la bătrânețe. Un drept care ar trebui oricum să-i fie garantat oricărui animal, dacă ne întrebați pe noi.

Facem tot posibilul să preluăm legal aceste animale și să le oferim îngrijirea și dragostea de care au nevoie, în niște sanctuare care s-au oferit deja să le primească. Sperăm să avem și sprijinul autorităților în acest sens.

Vă mulțumim mult pentru ajutorul oferit ieri. Fără presiunile și mesajele voastre, foarte probabil nu am fi reușit să fim acum aici și aceste suflete ar fi fost pierdute. Continuați să ne fiți aproape, pentru că lupta continuă. Mai sunt mulți pași de făcut până când aceste amărâte să fie cu adevărat în siguranță", scrie Arca Animal - Letea Wild Horses pe Facebook.

