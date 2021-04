Imagini impresionante din Miercurea Ciuc: Credință și civilizație la sfinţirea bucatelor de Paştele Catolic (VIDEO, FOTO)

Ceremonial impresionant de sfinţire a bucatelor, cu ocazia Paştelui Catolic, la Miercurea Ciuc. Circa 3.500 de persoane au participat, toate respectând întocmai măsurile de prevenție anti-COVID-19.

Miercurea Ciuc: Ceremonial impresionant de sfinţire a bucatelor, de Paștele catolic

Ceremonialul se desfășoară de obicei platoul din faţa Palatului Administrativ, dar acum, pentru a putea fi păstrată distanțarea fizică, a fost blocată circulaţia pe două bulevarde din centrul oraşului, informează Agerpres. Purtând coşuri cu bucate de Paşti, mii de oameni s-au așezat în ordine într-o zonă în formă de cruce, pe o suprafaţă de circa doi kilometri.

Imagini impresionante din Miercurea Ciuc: Credință și civilizație la sfinţirea bucatelor de Paştele Catolic

Organizatorii au împărţit măşti de protecţie celor care nu aveau şi s-au asigurat că distanța fizică e menținută.

Oamenii au fost încântați să poată participa la ceremonie, în condiițile în care anul trecut aceasta a fost anulată din cauza pandemiei, slujba de sfințire fiind transmisă online.

„Este ceva extraordinar. Am aşteptat acest moment şi văd că se realizează. Îmi pare bine să văd oameni de ordine care întotdeauna ne-a ajutat la acest eveniment, iar acum îşi fac treaba cum trebuie. Aşa că suntem foarte fericiţi, aproape nu am cuvinte. Ne întâlnim foarte rar, nu prea ieşim din casă, iar acum ne-am întâlnit cu oameni pe care nu i-am văzut de un an de zile. Nu îmi doresc decât să se termine, sper ca în câteva luni să se termine", a spus un bărbat care participa la eveniment, citat de Agerpres.

„Învierea înseamnă speranţă, iar faptul că ne-am întâlnit astăzi, ne dă speranţa că vom trece cu bine peste tot”, a spus o femeie.

Slujba a fost oficială de episcopul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia, Tamas Jozsef. După slujbă, preoţii au mers printre oameni şi au sfinţit bucatele.

„Acest moment e unul plin de bucurie, de eliberare spirituală că putem fi aici, împreună. Isus a spus: 'Unde doi sau trei oameni se aduna în numele meu, acolo sunt şi Eu". Aici suntem mai multe mii. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să pună capăt acestei pandemii şi ca traiul în această ţară să se îmbunătăţească. Vă dorim Sărbători Pascale binecuvântate tuturor!”, a spus preotul Darvas-Kozma József.