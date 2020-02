Imagini în premieră cu noua Dacia Logan: Designul celei mai populare mașini din România se schimbă radical (VIDEO)

Prototipul celei de-a treia generații a mașinii produse la Mioveni a fost surprins în Franța. Asta după ce la începutul anului imagini asemanantoare au apărut și cu nouă Dacia Sandero. Mașina va fi prezentată în această toamna la Salonul Auto de la Paris, relatează B1 TV.

Dacia se pregătește să vină pe piață cu un nou Logan. Cea de-a treia generație a celei mai populare mașini din România va fi lansată oficial la sfârșitul anului. Noul sedan Dacia a fost surprins însă deja de paparazzi, pe o șosea din sudul Europei, cel mai probabil în Franța sau Spania.



Imaginile nu dezvăluie însă foarte multe despre noutățile cu care va veni nouă mașină. Fotografii s-au străduit să șteargă inclusiv textele de pe indicatoarele rutiere, ceea ce este mai puțin obișnuit pentru niște imagini spion. Asta ar putea însemna că pozele au fost aranjate chiar de către constructor pentru a crește interesul pentru noul model.



În ciuda camuflajului, specialiștii au ajuns la concluzia că designul Loganului va fi schimbat radical. Mașînă va avea dimensiuni mai mari iar porbagajul va fi unul de tip notchback, așa cum folosește Skoda Octavia.

Noul Logan va fi construit pe o platforma diferită, cu structuri simplificate și componente mai ieftine. Propulsoarele vor fi însă cele de pe actuală generația. Noutatea reală va fi peste circa doi - trei ani, când Dacia va beneficia în sfârșit de motorizările hibrid de pe Renault.

