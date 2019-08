Imagini REVOLTĂTOARE! Un șofer încearcă să lovească cu mașina O URSOAICĂ ȘI PUIUL EI (VIDEO)

Gestul unui şofer, care ar fi încercat să lovească cu maşina o ursoaică, a stârnit reacţii vehemente în mediul online. Ursoaica şi de puiul ei s-au ferit în ultimul moment din calea autoturismului, iar momentul a fost surprins de o turistă aflată într-o altă maşină, de pe sensul opus.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

- Stai, că e cu puiul! Stai, să treacă!

- Nu!

- Ce prost este!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.