Imagini neștiute din timpul Revoluției de la Timișoara: "Fotografiam de sub geaca cu fermoarul deschis” (GALERIE FOTO)

La 30 de la execuția cuplului dictatorial Nicolae și Elena Ceaușescu încă apar mărturii emoționante despre felul în care românii au reușit în decembrie 1989 să răstoarne sistemul criminal din țară.

Cătălin Regea, în prezent antreprenor și administrator al unei agenții imobiliare, a prezentat pentru Hotnews un set de fotografii impresionante realizate la Timișoara în timpul Revoluției.

Acesta a precizat că sunt poze făcute cu teamă de sub geacă în momentele cheie din decembrie 1989.

"Am început să fotografiez de la început cu teamă. Fotografiam de sub geaca cu fermoarul deschis, doar cu obiectivul afară, oriunde mi se părea interesant. M-am urcat pe blocuri, am făcut poze soldaților. Era metoda mea de a mă exterioriza și de a lupta împotriva regimului”, spune Regea.

