Imagini sfâşietoare într-o gospodărie din judeţul Mehedinţi! O fetiţă de 8 ani a fost luată cu forţa de poliţişti de lângă familia care a crescut-o ani de zile ca să fie trimisă în SUA, la o altă familie adoptivă.

Fata, care de la 9 luni se află în casa familiei Șărămăt, s-a agăţat chiar şi de hainele femeii care a luat-o de la orfelinat şi a crescut-o, a plâns şi a strigat după ajutor.

Fetiță de 8 ani, ridicată cu FORȚA de poliție de la familia care a crescut-o

Imaginile sunt filmate de apropiații Marianei și ai lui Vasile Șărămăt.

Echipe de polițiști și de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mehedinți au fost trimise în casa unei familii din Baia de Aramă pentru a lua una dintre cele două copile, urmând să fie trimisă la un cuplu din SUA.

Amândouă au fost luate de mici de la orfelinat de o familie de asistenţi maternali. Doar una din cele două a putut fi însă adoptată de aceştia. Familia era în plină procedură de adopție și pentru cea de-a doua copilă, dar instanța a decis ca aceasta să fie dată spre adopție unei familii din Statele Unite.

Soţii care le-au crescut pe cele două fete susţin că nu au fost anunţaţi de decizie, iar vestea a căzut peste ei ca un trasnet.

Femeia căreia fetele i-au spus mamă toată viata lor a leşinat de durere!

Nu este clar care este situația juridică a copilului, din informațiile prezentate de presa locală. Potrivit publicației Domino Gorj, fetița, Sorina, a fost dată în adopție prin hotărâre a Curții de Apel Craiova. O hotărâre discutabilă.În primul rând familia din România ar fi avut prioritate la adopție, ținând cont ca au crescut-o de mică, alături de o altă fetiță, pe care au și reușit să o adopte, și pe care Sorina o consideră sora ei.

Totul a pornit în 2012, când soții Mariana și Vasile Șărămăt au mers la Direcția pentru Protecția Copilului din Drobeta Turnu Severin, pentru a înfia un copil. Au fost șocați de condițiile în care erau ținuți micuții și au decis să ia în plasament două fetițe, de 9 luni, respectiv un an și două luni. Vreme de șapte ani, au făcut procedurile de adopție pentru cea mai mică dintre ele. Pentru cealaltă, Sorina, li s-a spus să mai aștepte, deoarece mama care o abandonase nu își dăduse acceptul pentru a fi înfiată. Femeia care le-a crescut ca pe propriile fiice și care s-a atașat de ele, povestește cum a început drama familiei, dar și a fetiței neadoptată încă.

O angajată a Direcției, manager de caz și vecină a familiei Sărămăt, a venit și a determinat-o să semneze o hârtie, din care reieșea că nu intenționează să înfieze copila, spunându-i că așa e mai bine, dar că nu vor fi probleme.

"Dacă tot spun de la Direcție că nu avem veniturile și încă o cameră, care să permită adoptarea, am mai construit la casă. Violeta Morjan, asistenul social, a știut treaba asta, că noi lucrăm casă. În 2013 a venit Violeta Morjan, asistentul meu social, că dau o declarație că nu vreau să înfiez fata. Și am spus că nu dau, pentrui că noi vrem să o înfiem, că suntem foarte atașați de fată. Ea mi-a zis că trebuie să dau această declarație, că Sorina nu va fi înfiată, că este de altă etnie. M-a asigurat că atât timp cât va lucra ea acolo, nimeni nu va lua fata. Ea fiind vecină cu noi, copiii mâncau la noi, ne vedeam zilnic, venea cu soțul ei la onomastici.

În 2018, pe 19 februarie, chiar de ziua fetei, a venit la noi. Am vazut că e supărată și mi-a zis că e ceva legat de Sorina.

“Sorina este scoasă la asopție internațională”, mi-a spus. Păi, cum? Eu nu am fost anunțată, iar eu trebuia să am prioritate. Eu nu am știut nimic și eu trebuia să o înfiez.

Mi-a zis că nu știa nimic, dar știa. Ea lucrează acolo.

Ulterior mi-a spus că va fi înfiată de o familie din SUA. Când au venit domnii din America la poartă, am zis să le explicăm toată povestea, poate dumnealor nu știu că sunt două surori.

Mi-au spus: “Pe noi nu ne interesează. Noi am cheltuit 30.000 de dolari, iar noi fătă fată din țară nu plecăm”.

Au zis că au pașaportul făcut, totul este pregătit", a declarat Mariana Șărămăt pentru presafarastapani.ro

Mai mult, familia Șărămăt spune că directorul DGASPC Mehedinți le-a mărturistit că s-au făcut presiuni mari de la Ambasadă și de la Ministerul Muncii, condus pe atunci de Lia Olguța Vasilescu, pentru ca Sorina să fie trimisă în SUA, la românii din Craiova plecați peste hotare.

“Domnul director Vali Croitoru de la DGASPC ne-a spus că sunt mari presiuni de la Ambasada SUA și de la Autoritatea din București. Inclusiv de la ministrul Muncii, pe atunci Olguța Vasilescu. Spunea că nu mai poate să facă nimic", a mai spus femeia.

Se pare că scandalul s-a extins și familia adoptivă din străinătate ar fi dat instituția în judecată pentru că nu le-a fost dată chitanță pe o sumă ce le-a fost cerută de funcționarii români.

"Am înțeles că familia din SUA, cei căreia DGASPC le-a dat spre copilul spre adopție, au dat în judecată instituția pentru că nu le-a dat chitanță pe 5.000 de dolari, pe care aceștia i-au cerut americanilor”, au mai declarat soții din Mehedinți.

Tatăl fetiței acuză faptul că avocații familiei din SUA ar fi rude cu judecătorii de la Curtea de Apel Craiova.

”Uitați, oameni buni, ce se întâmplă la noi în România. Vă dați seama? Această familie din America a intervenit și a dat la Autoritatea Tutelară la București 30.000 de dolari. Așa au specificat ei. Au dat 30.000 de dolari la doamna Coman, care este președinta Adopțiilor la nivel național și pentru adopțiile internaționale”, spune Vasile Șărămăt.

”Această fetiță a fost luată cu forța de familia Secărin (familia din SUA n.r.), care a venit cu avocatul Delulescu, care soția dânsului este judecătoare la Curtea de Apel Craiova, unde li s-a dat câștig de cauză. A mai fost la proces și alt avocat, care, tot la fel este judecătoare la Curtea de Apel Craiova, colegă cu cei care au dat sentința. Noi am câștigat pe local la Mehedinți și la Drobeta Turnu Severin au întors dosarul și au avut câștig de cauză cu ajutorul acestor judecători”, mai spune tatăl.

Și vecinii au fost revoltați de această situație.

„Așa se face legea? Cu forța? Nici criminalii nu sunt luați cum luați fetița aceasta!", le-a reproșat o femeie luptătorilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale.