IMAGINI ȘOCANTE! PSD-ist filmat în timp leagă câinele de mașină și îl târăște pe șosea (VIDEO)

Imagini șocante în județul Argeș. Viceprimarul comunei Vlădești, PSD-istul Șerban Leonard Iustinian, a legat câinele de mașină și l-a târât prin localitate.

Un alt cetățean a filmat totul, iar filmarea a ajuns virală pe Facebook.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Video: Facebook/ Weny Venyamin

Întrebat de ce a procedat astfel, PSD-istul a găsit repede os cuză.

„Ieri (miercuri - n.r.), când mă întorceam de la serviciu am văzut pe marginea drumului județean un câine dezlegat, avea și lanțul. Am oprit mașina, câinele a devenit agresiv. Am reușit să leg și l-am agățat de spatele mașinii. Cu lanțul pe care-l avea l-am agățat în spate, cu atenție să nu mai muște. L-am sunat pe proprietar care m-a rugat să îl duc acasă. Câinele nu a fost târât. Se speriase de un autobuz care a claxonat. Eu am mers cu mașina foarte, foarte încet, am dat avarii. Nu a fost cu intenție rea, a fost cu intenție bună. Poate nu trebuia să îl leg de mașină”, a declarat viceprimarul.