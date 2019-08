Imagini șocante la Medgidia. O fată de 13 ani a fost lovită și amenințată cu moartea de un bărbat de 36 de ani.

Conflictul ar fi pornit după ce minora, împreună cu o gașcă de băieți, ar fi venit să-l bată pe nepotul bărbatului.

„Pe cine ameninți, tu? Vrei să te bag în portbagaj, să nu te mai găsască nici mă-ta, nici tac-tu? Vrei să îţi arăt eu cum se bate? Dacă te mai prind în cartierul acesta te tai”, îi spune bărbatul de 36 de ani.

