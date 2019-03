IMAGINI ȘOCANTE! Un câine, BĂTUT CU BESTIALITATE de stăpână într-un tramvai din București! (VIDEO)

Incident scandalos într-un mijloc de transport în comun din București.

Un cățel a fost bătut cu bestialitate de stăpâna, iar violențele au fost filmate. Video-ul a fost făcut public, pe Facebook, de consilierul general Tudor Tim Ionescu, care cere intervenția Poliției pentru identificarea și sancționarea autoarei.

Consilierul spune că incidentul șocant a avut loc pe 11 martie, în tramvaiul 25.

“Domnisoara din filmare impreuna cu baiatul de langa au pornit intregul scandal din momentul in care baiatul a decis sa se ridice de pe scaun si sa ii cedeze locul unei doamne in varsta. Aceasta fapta a deranjat-o teribil pe domnisoara blonda cu ochelari , iar replica sa a fost " ba prost esti ma ca i-ai dat lu asta locul , noi venim de la munca ea ce face?"

A fost un moment de liniste dupa aceasta intebare pana cand domnisoara a observat ca doamna mangaia catelul celor doi. A inceput sa tipe la doamna, ba chiar a vrut sa dea in ea , insa calatorii nu i-au permis, a existat un schimb de replici , greu de reprodus, intre domnisoara si un alt calator . In acel moment catelul de frica a fugit, iar domnisoara s-a folosit de lantul acestuia sa dea in calator .

In momentul in care a fugit catelul , inculpata a reactionat asa cum se vede mai jos in filmuletul postat.

Cu însoțitorii ei au încercat să prindă persoana care i-a filmat, țipând "prinde-o pe aia ca m-a filmat si sunt cu politia in telefon".”, a scris Tim Ionescu pe Facebook.

Mesajul lui a avut numeroase reacții. Un alt internaut a identificat-o pe femeia isterică.