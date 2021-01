Imagini tulburătoare: Un urs care a stat 20 de ani în cușcă se învârte în cerc, deși acum e liber (VIDEO)

Imagini tulburătoare cu un urs care a fost captiv 20 de ani la grădina zoologică din Piatra Neamț. Deși a fost lăsat în libertate acum aproximativ șase ani, în cadrul unei rezervații naturale, acesta continuă sa se comporte ca și cum se află încă inchis, învârtindu-se obsesiv în cerc ore în șir.

Imaginile tulburătoare cu ursul Ina au fost făcute publice de către un ONG care a filmat bietul animal.

