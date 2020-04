‘IMPERIUL AMAZON’, un documentar de excepție despre povestea imperiului construit de către Jeff Bezos, omul cu cea mai mare avere din lume.

B1 TV prezintă ascensunea fulminantă a companiei Amazon, cel mai mare retailer online din lume şi numărul unu pe piaţa furnizorilor de servicii cloud.

Imperiul Amazon



Compania Amazon s-a dezvoltat constant pe parcursul anilor, începând ca un simplu retailer online, pentru ca în prezent să devină una dintre cele mai puternice și influente entități din lume, trecând peste bariera laturii economice. Bezos a creat o infrastructură tehnologică extrem de puternică, având capacitatea de a monitoriza populația prin intermediul gadget-urilor precum Alexa sau Ring.



Documentarul care va fi prezentat de B1TV, duminică, de la ora 16.00, în premieră în România, prezintă ascensiunea lui Jeff Bezos și influența pe care compania Amazon o are nu doar în Statele Unite, ci în întreaga lume.



Imperiul lui Bezos este unul fără precedent în istoria capitalismului american.



Filmul este realizat anul acesta și prezintă și latura nevăzută a avantajelor și produselor Amazon, arătând care sunt costurile reale ale confortului oferit de tehnologie.

