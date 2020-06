Impozitarea pensiilor speciale. Înalta Curte decide, joi, dacă va sesiza CCR cu privire la proiectul adoptat miercuri de Camera Deputaților

Secțiile Unite din Înalta Curte de Casație și Justiție se întrunesc, joi, pentru a stabili dacă se impune sesizarea Curții Constituționale a României referitor la proiectul de lege pentru impozitarea pensiilor speciale, într-o ședință ce va începe la ora 15, susțin surse judiciare pentru Agerpres.

În calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu 307 de voturi „pentru” din 308 posibile.

Conform unui amendament de la PSD, PNL şi USR, „pensiile cu valoare de până la 2.000 de lei inclusiv nu se impozitează, cele cuprinse între 2.000 şi 7.000 se impozitează cu 10%, iar pensiile cu o valoare de peste 7.001 lei se impozitează cu 85% pentru ceea ce depăşeşte suma de 7.001 lei".

„Cred că, astăzi, fără să rostesc cuvinte mari, e o zi istorică. E o zi istorică pentru că Parlamentul a făcut ceea ce ne cer cei care ne-au trimis în Parlament, fie că suntem de stânga, fie că suntem de dreapta, fie că suntem mai noi, dar cu metehne vechi. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Centralizatorul votului a arătat un vot covârșitor – dacă am reținut eu bine, doar un coleg a votat împotrivă, în rest toți ceilalți colegi, inclusiv cei care critică și spun că ar fi neconstituțional pentru că nu e al lor, au votat acest proiect de lege. Nu pot să înțeleg, astea sunt metehne cam vechi, să critici și să votezi. Nu, domne, trebuie să îți asumi! Așa cum astăzi am ajuns la acest moment pentru că, în calitate de lider de grup ai PNL și ai PSD, făcându-ne mulți «prieteni», ne-am asumat acest amendament, care a stârnit probabil prietenii peste tot, inclusiv în rândul colegilor noștri. Ne gândim la dreptate socială, ne gândim la contributivitate, ne gândim că nu pot fi pensionari mai speciali între ei. Sigur că, peste tot în lume, cei care au contribuit mai mult, au primit mai mult”, a declarat Florin Roman, liderul deputaților PNL.

Demnitarul a subliniat că „așa e peste tot în lume. În altă ordine de idei, stimați colegi, am respectat întocmai prevederile CCR, care ne-a spus că abrogarea în integralitate a unui drept câștigat este neconstituțională. Despre ce vorbim? Iar vrem să păcălim oamenii, să creăm himere? Să creăm povești? Nu, ne spune CCR – și vă întreb, dumneavoastră credeți în CCR? Mai credeți în deciziile lor? Sau ce faceți, transformați totul într-o politică ieftină, de doi bani? Astăzi, Parlamentul României a răspuns apelului făcut de populația României, am făcut ceea ce trebuie, am adus echitate pentru pensionari. Asta așteaptă românii de la noi, dincolo de orice jocuri și declarații politice. Vă mulțumesc tuturor celor care ați votat. PNL și-a respectat promisiunea făcută în campania electorală”.

Camera Deputaților și Senatul se reunesc, joi, începând cu ora 13, iar pe ordinea de zi a ședinței va fi introdusă și proiectul privind impozitarea pensiilor speciale, în condițiile în care se el se referă și la pensiile parlamentarilor.

„Pentru că în această lege se face referire inclusiv la categoria parlamentari, pentru a nu exista niciun fel de dubiu de neconstituţionalitate, vă propun ca mâine, în plenul reunit, să introducem acest proiect la plenul reunit strict pentru articolul care face referire la parlamentari. Aşa cum ştiţi, pentru parlamentari e nevoie de un plen comun care să modifice Statutul parlamentarilor. Preşedintele Comisiei de statut este aici, mâine dimineaţă va face şedinţă, iar pentru acest articol plenul reunit să dea din nou un vot. În acest fel avem o lege constituţională prin care eliminăm toate pensiile speciale din România”, afirma miercuri Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, în contextul în care anterior CCR declarase abrograrea pensiilor speciale drept neconstituțională.