Împușcături în Sectorul 1 al Capitalei. Brigada AntiTero a intervenit. „M-am speriat foarte mult...” (VIDEO)

Polițiștii bucureșteni fac cercetări după ce o femeie i-a sesizat prin 112 că a găsit un geam spart la mașina personală şi un alt geam spart la imobil. În zonă au fost găsite mai multe bile metalice. Martorii spun că au auzit împușcături. Nicio persoană nu a fost rănită, informează B1 TV. Incidentul a avut loc în Sectorul 1 al Capitalei. La fața locului a ajuns și o echipă de intervenție a Brigăzii Antiteroriste.

La momentul publicării știrii, zona a fost izolată și polițiștii fac cercetări.

