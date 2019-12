Peste 500 de copii, dar şi părinţii lor participă în acest sfârşit de săptămână la evenimentul „În așteptarea lui Moș Nicolae", organizat sub egida Primăriei sectorului 5. Organizatorul evenimentului este Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache", care urmăreşte, astfel, promovarea tradițiilor legate de sărbătorile de iarnă, într-un cadru comunitar. Sunt anunţate concerte susţinute de artişti consacraţi, dar şi de copii talentaţi din sector.

Evenimentul este dedicat sărbătorilor de iarnă, reuneşte peste 500 de copii şi se desfăşoara în intervalul orar 15:00 - 18:00



Primăria Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache", continuă politica de aniversare în comunitate a sărbătorilor de iarnă, cu evenimentul „În așteptarea lui Moș Nicolae", la care sunt aşteptaţi peste 500 de copii din sector.

Evenimentul are ca scop promovarea tradițiilor legate de sărbătorile de iarnă, într-un cadru comunitar, în vederea facilitării dialogului, a cunoașterii reciproce și a stimulării coeziunii în comunitatea locală din Sectorul 5.

Astfel, vineri a fost organizat un eveniment dedicat exclusiv copiilor. Aceștia l-au așteptat pe Moș Nicolae, care a împărțit cadouri tuturor participanților; cei mici au participat la atelierele de face painting și la spectacole de magie.

Copiii au prins repede meseria de corespondent de televiziune.

Picturile de pe feţele copiilor au fost cu măiestrie realizate de două adevărate artiste.

Sărbătoarea Sfântului Nicolae este una dintre cele mai îndrăgite sărbători creștine, dedicată familiei și comunității, un prilej pentru a crea un moment magic pentru copii din sectorul 5 și o oportunitate de a veni în întâmpinarea celor mai puțini norocoși din cadrul comunității.

Duminică, evenimentul continuă în Parcul Sebastian. Copiii, părinții și bunicii sunt aşteptaţi cu drag, pentru a se bucura împreună de atmosfera de sărbătoare și de concertele susținute atât de artiști consacrați, cât și de copiii talentați din sector.

