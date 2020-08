În cât timp pot fi repozitivați bolnavii vindecați de COVID-19

Specialiștii în boli infecțioase atrag atenția că noul coronavirus nu dispare din corp, iar cei care au învins o dată virusul se pot reîmbolnăvi. Mai exact, infecția se poate reactiva, dar pacientul va face o formă mai ușoară a bolii. În termeni medicali, acest lucru se cheamă repozitivare Covid-19.

Repozitivarea Covid-19 se poate chiar și după o perioadă de 10-14 zile de negativare, explică Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli infecțioase din Iași, pentru B1 TV.

"Am avut la Boli Infecțioase la Iași 3 sau 4 astfel de cazuri. S-au repozitivat după o perioadă de 10-14 zile de negativare. Din fericire au fost forme ușoare care nu au pus probleme deosebite", a spus aceasta.

„Sunt persoane care au apărut pozitive după ce s-au negativat și noi ne-am gândit că nu este vorba despre o reinfecție, adică o pătrundere din nou a virusului în organism, ci este vorba de o redeșteptare a virusului, care rămâne cantonat în anumite zone ale aparatului respirator, de unde în anumite condiții el se redeșteaptă și astfel de exemple mai avem, cum ar fi virusul herpetic. Așa s-ar explica revenirea stării de posibilitate. Posibil să fie contagios. (...) În momentul în care încărcătura virală crește, atunci într-adevăr pacientul devine contagios. Și aici un test pozitiv poate determina o încărcătură virală mai mare și pacientul să poată să fie contagios”, a mai spus medicul.

Medicul ieșean recomandă ca cei care au trecut prin această boală să meargă la un control la medicul infecționist sau la medicul de familie la 30 de zile.

Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli infecțioase „Sfânta Parascheva“ din Iași, a explicat într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că din expriența sa cu astfel de pacienți, aceștia nu prezintă forme grave ale bolii, însă pot răspândi virusul.

“Faptul bun este că la această revenire au avut o stare generală foarte bună și s-au și externat imediat. Ne facem însă gânduri în ceea ce privește posibilele sechele. În afară de posibile modificări la nivelul aparatului respirator, am înțeles că există pacienți care prezentau dificultăți la mers pe probleme neurologice”, a explicat medicul ieșean.

În același timp, Carmen Dorobăț a spus că este foarte posibil ca pacienții care se confruntă cu o redeșteptare a virusului să fie contagioși.

În ceea ce privește gravitatea simptomelor manifestate de pacienții aflați într-o astfel de situație, Carmen Dorobăț a spus că depinde de la caz la caz.

“Dacă am discuta despre un organism care ar avea anumite comorbidități, atunci ar putea să devină și o stare de agravare, și mă refer în special la boala cronică pulmonară și boala cronică cardiacă. În rest, din experiența clinicii, cei care se repozitivează au avut o evoluție bună și nu au pus probleme deosebite”, a precizat Dorobăț.

