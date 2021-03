Medicul Valeriu Gheorghiță a declarat marți că posibilitatea administrării unei a treia doze de vaccin de la compania Pfizer este luată în calcul doar în perspectiva apariției unei noi tulpini de COVID-19 pentru care schema actuală cu două doze nu poate oferi suficientă protecție:

“Această opțiune este analizată doar din perspectiva apariția de noi variante virale care nu sunt suficient de bine acoperite de vaccinul actual așa cum am mai spus, este un lucru bun că se derulează aceste studii pentru că trebuie să avem aceste date de siguranță, să vedem care este profilul de siguranță al persoanelor care primesc și cea de-a treia doză, care sunt datele de eficacitate și datele de imunogentate.

Aceste lucruri vor fi primele evaluate. În situația în care ne-am confrunta cu o emergență a noilor variante virale care nu sunt acoperite de vaccinurile actuale sau care au o transmisibilitate crescută se pot lua în calcul și aceste lucruri”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

