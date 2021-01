În ce stare se află pacienții transportați la Institutul Victor Babeș, în urma incendiului de la Matei Balș. Imbri: Unul dintre pacienți este în ATI, pentru că starea lui s-a agravat (VIDEO)

Medicul Emilian Imbri, managerul Institutului Victor Babeș din București a explicat care este starea actuală a pacienților care au fost transportați de la Institutul Matei Balș, în urma tragediei de azi dimineață.

„În momentul de față avem șase pacienți care au fost transferați de la Matei Balș. Patru dintre ei au ajuns până în ora pârnzului și doi au venit tot de la Balș, dar via Spitalul Bagdasar. Dintre toți cei șase, unul dintre pacienți este în ATI, pentru că starea lui s-a agravat și a avut nevoie de oxigen mult mai mult față de cât aveam nevoie la Balș.

Încă un pacient este într-o stare incertă, în sensul că este într-un echilibru instabil între salon și Secția de Terapie Intensivă, încă 2 sunt într-o stare medie spre severă și încă două paciente sunt echilibrate și suntem siguri că nu vor pune probleme”, a declarat Emiliam Imbri, managerul Institutului Victor Babeș din București, la Bună România.

Mai mult decât atât, el a ținut să menționeze că Institutul Matei Balș a fost considerat ca fiind cel mai performant spital, în care investițiile și-au spus cuvântul și în care totul a fost renovat, refăcut și dotat cu aparatură de înaltă performață. Specialiștii de acolo sunt de top și au „cel mai tare laborator din România, în ceea ce înseamnă boli infecțioase”, după cum a mai explicat el.

