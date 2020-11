În Cluj vor exista 63 de paturi ATI și alte 600 pentru patologie medie COVID-19. Testele rapide ar putea fi utilizate în UPU. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății

Miercuri, în timpul vizitei la Cluj – Napoca, ministrul Sănătății a anunțat faptul că secțiile de ATI sunt cele care necesită o extindere a numărului de paturi, acestea urmând să ajungă la un număr total de 63, în județ. Totodată, pentru prologia medie a infecției cu SARS – CoV-2, numărul total va ajunge la 600.

„La nivelul evoluţiei din Cluj ştim că am avut o creştere cu relativă stabilitate faţă de ziua de ieri, dar contextul îl reprezintă şi punerea în aplicare şi respectarea regulilor şi precauţiilor. În acest moment, 52 de de paturi de terapie intensivă, iar în operaţionalizare în perioada următoare încă 11 paturi de terapie intensivă, la Medicală I, Spitalul Militar şi Spitalul din Dej, precum şi 116 paturi pentru patologie medie COVID. În total vor exista 63 de paturi terapie intensivă şi 600 de paturi de patologie medie pentru COVID (...). Secţiile de terapie intensivă sunt cele care necesită în acest moment o extindere a numărului de paturi tocmai pe evoluţie. De aceea suplimentarea cu încă 11 paturi, ajungând la 63 de paturi de terapie intensivă, este capacitatea pe care o putem gestiona în judeţul Cluj. În condiţiile în care sistemul medical din Cluj primeşte aceste cazuri, trebuie să reacţionăm încă o dată la ceea ce se întâmplă în populaţia civilă”, a anunțat Nelu Tătaru, în timpul vizitei la Cluj.

Decongestionarea UPU prin utilizarea testelor rapide

Ministrul a mai precizat și faptul că există o presiune pe secțiile de UPU și Camera de Gardă, motiv pentru care urmează să se încerce decongestionarea acestora prin teste rapide pentru SARS-CoV-2.

„În contextul în care am avut o grevare a zonei de cazuri, am avut şi transferuri din alte zone către Cluj, ţin să mulţumesc corpului medical pentru atitudine şi pentru dăruirea cu care a acţionat şi în aceste cazuri. Orice evaluare am face, avem aceleaşi barometre pe care le urmărim şi în Cluj şi în orice localitate: adresabilitatea către unitatea de primiri urgenţe, internările în secţiile de boli infecţioase sau spitale faza I, faza II sau suport, cazuri în terapie intensivă şi decese. (...) Avem în acest moment o grevare şi o încărcare în unităţile de primiri urgenţe, pe care, în următoarea perioadă, cu acele teste rapide, încercăm să le eliberăm, dirijând cazurile infectate SARS-CoV-2 către unităţile specifice şi cele care nu au SARS-CoV-2 către secţiile non-COVID”, a mai precizat Nelu Tătaru.