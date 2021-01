În medie, 40% din personalul medical aferent celor nouă spitale din județul Alba s-a vaccinat anti-COVID-19. Cinci reacții adverse minore la peste 2.000 de vaccinări efectuate

Circa 40% din personalul medical aferent celor nouă spitale din Alba a fost vaccinat împotriva COVID-19, în prima săptămână a campaniei de imunizare derulate în județ. Au fost raportate cinci reacții adverse minore, după efectuarea a peste 2.000 de vaccinări, conform comunicatului transmis marți Agerpres de către Direcția de Sănătate Publică (DSP).

„De la debutul în 4 ianuarie 2021 a campaniei de vaccinare anti-COVID şi până la acest moment, judeţul Alba a solicitat şi a primit în total 2.220 de doze de vaccin marca Pfizer, din care s-au efectuat 2.019 vaccinări, stocul actual fiind de 200 de doze. A fost raportată o singură pierde de vaccin (adică o singură doză irosită) şi cinci reacţii adverse minore (ex. cefalee, alergii locale). În medie, până acum s-a vaccinat 40% din personalul medical aferent celor nouă spitale din judeţul Alba”, a precizat DSP.

Printre principalele motive pentru care procentul de vaccinare nu este mai mare la nivelul personalului medical se numără contraindicaţii medicale (alergii, gravide), faptul că nu au trecut suficiente zile de la vindecare după pozitivare cu virusul SARS-CoV-2 şi vaccinare anti-gripală recentă.

România a primit, luni, a patra tranșă de vaccin de la Pfizer și BioNTech, constând în 150.150 doze. Transportul a sosit pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, fiind asigurat de firma producătoare, inclusiv în momentul transportului la sol. Vaccinurile sunt transportate în condiții optime de siguranță, în containere speciale, cu gheață carbonică și folie etanșă, a menționat Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

În plus, miercuri, în România va ajunge o primă tranșă, una simbolică, din vaccinul anti-COVID-19 produs de Moderna. Este vorba despre 14.000 de doze, ce vor fi depozitate la Institutul Cantacuzino, a anunțat CNCAV. Serul de la Moderna se administrează în două doze, la interval de 28 de zile, persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. El poate fi stocat pe termen lung la -20 grade C, iar 30 de zile se poate ţine la 2-8 grade C.

„Cele două variante de vaccinuri disponibile în UE sunt foarte asemănătoare. Eficacitatea celor două vacinuri este aproximativ aceeaşi. Vaccinul BioNTech Pfyzer are o eficacitate de 95% în prevenirea bolii COVID19, în timp ce vaccinul Moderna are o eficacitate de 94,1%. Pentru niciunul dintre vaccinuri nu se poate spune, încă, măsura în care previn şi infecţia asimptomatică cu virusul Sars-Cov2. Ambele vaccinuri utilizează tehnologia ce se bazează pe ARN mesager. Acest tip de vaccin învaţă corpul să genereze anticorpi necesari în lupta cu virusul. Anticorpii sunt pregătiţi să lupte cu virusul real atunci când persoana vaccinată este expusă la infecţia cu SARS-Cov2. ARN-ul mesager pătrunde în celulele umane, unde transmite informaţia necesară producerii proteinelor proprii virale, faţă de care, ulterior, se vor dezvolta anticorpi. Fragmentele de ARN mesager sunt deteriorate de enzimele proprii celulelor umane într-un interval de până la 5-7 zile şi nu influenţează în vreun fel ADN -ul celular, având în vedere că nu pătrunde în nucleu”, a explicat CNCAV.