În plină pandemie de Covid-19, românii continuă să rezerve bilete de avion cu preponderenţă "dus"

Un bilet de avion ‘doar dus’. Asta au cerut mulți români în ultima perioadă agențiilor de turism. Cele mai multe rezervări au fost pentru Marea Britanie, Spania și Germania, reiese dintr-o analiză realizată de o agenţie de turism online din România.

Românii și-au luat cu preponderenţă "dus" în special pentru Marea Britanie, Spania şi Germania

Românii au continuat să rezerve bilete de avion în ultima perioadă, iar destinaţiile cele mai solicitate rămân Marea Britanie, Spania, Germania şi Franţa, potrivit unui studiu al unei agenții de turism, transmite Agerpres.

În acest an, peste 75% - 80% din totalul zborurilor au fost pentru zboruri "one way", în comparaţie cu anul 2019, când ponderea acestui tip de călătorie era de sub 50%.



"În unele cazuri acest lucru a însemnat şi costuri mai mari pentru pasagerii români, care au plătit în unele situaţii şi cu peste 20% mai mult decât anul trecut pentru un bilet de avion doar dus spre Franţa şi Germania şi cu peste 30% mai multe decât anul trecut pentru un bilet de avion doar dus spre Italia şi Spania", relevă analiza realizată de Vola.ro.

Aproape jumătate de milion de români lucrează sau studiază în prezent în Marea Britanie, acesta fiind şi motivul pentru care această destinaţie rămâne în topul destinaţiilor căutate de compatrioții noștri.

"Într-o situaţie similară se află şi Franţa şi Germania. Românii îşi pot însă rezerva în continuare bilete de avion la cele mai mici preţuri, dacă optează pentru o rezervare cu cel puţin 2-3 săptămâni înainte de data plecării.”, mai arată sursa citată.

Aproximativ 9,7 milioane de români sunt plecaţi în străinătate. Sărăcia, corupţia şi calitatea slabă a politicienilor, principalele motive

Aproximativ 9,7 milioane de români sunt plecaţi din ţară, declara Natalia Intotero, fostul ministr pentru Românii de Pretutindeni, în luna iulie 2019, potrivit B1 TV. Motivele cel mai des invocate, când au fost întrebaţi de ce au plecat în străinătate, sunt neajunsurile materiale cotidiene, veniturile mici, lipsa unui loc de muncă decent, stabilitatea, calitatea slabă a clasei politice de-a lungul timpului şi corupţia.

Ministrul a prezentat primele rezultate ale unui chestionar adresat cetăţenilor români şi ONG-urilor din străinătate. Ea a precizat că este greu de estimat numărul românilor plecați, ”pentru că nu sunt obligaţi să declare şi nu îşi stabilesc reşedinţa”.

”Românii care au plecat din ţară, marea majoritate a lor, nu au plecat de bine şi că mulţi dintre ei şi-ar dori ca la un moment dat să se întoarcă acasă. În următorii 4 ani, potrivit statisticii, foarte puţini dintre ei îşi vor dori să se întoarcă”, a mai precizat Intotero.