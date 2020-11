În plină pandemie, Electric Castle pregătește noul show din Bonţida / „Suntem primul festival din România care anunţăm artişti pentru anul viitor”

Edițiile din acest an ale festivalurilor Electric Castle, Untold, Neversea și Summer Well au fost anulate din pricina pandemiei de coronavirus, iar data reluării show-urilor încă este incertă. Cu toate acestea, organizatorii festivalului Electric Castle, susținut an de an la Bonțida din județul Cluj, au anunțat deja cine sunt artiștii pentru ediția din 2021.

Electric Castle anunță primii artiști ai festivalului din 2021

Anunțul a fost făcut de către organizatorii festivalului pe Facebook, iar show-ul este programat în perioada 14-18 iulie. Mai mult, biletele au fost puse deja în vânzare.

„Spargem gheaţa chiar de astăzi. Suntem primul festival din România care anunţăm artişti pentru anul viitor. Va fi un an atipic, speranţă este, lumea va fi mult mai pregătită şi suntem siguri că într-o formă sau alta Electric Castle va avea loc în 2021.

Avem foarte multe scenarii pe care lucrăm şi e firesc, întrucât evoluţia lucrurilor încă nu este foarte clară”, se arată în mesajul postat, joi, de organizatori.

În plus, artişti cunsocuţi la nivel mondial au confirmat deja prezenţa la festival pentru anul viitor. Twenty øne piløts, Gorillaz şi Deftones sunt cap de afiş pentru Electric Castle 2021.

Biletele au fost puse în vânzare la prețul de 599 de lei, până în 30 noiembrie. Acestea pot fi rezervate cu plata unui avans de 100 de lei și achitarea diferenței în iunie anul viitor. După expirarea acestei oferte, biletele vor costa 799 de lei.

După 9 ani de căsnicie, au găsit un cadou nedesfăcut. Este IREAL ce au descoperit. Totul s-a schimbat din acel moment

Raluca Turcan: Festivalurile de muzică vor fi sprijinite de Guvern

În luna septembrie, vicepremierul Raluca Turcan anunța că Executivul va sprijini festivalurile Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle și Summer Well, precizând că Guvernul propune crearea unei scheme de ajutor de stat pentru industria evenimentelor culturale.

„Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle, Summer Well vor fi sprijinite de Guvern!

Industria organizatoare de evenimente culturale mari a fost nevoită să-și întrerupă activitatea complet pentru cel puțin un an. Pierderile au fost mari atât pentru organizatorii evenimentelor, cât și pentru iubitorii de muzică, economia națională și chiar pentru promovarea țării. Un leu investit în această industrie de festivaluri poate genera venituri de zece ori mai mari.

Guvernul PNL își propune crearea unei scheme de ajutor de stat pentru această industrie. În plus, prin intermediul unui grup de lucru interministerial, alături de Asociația Organizatorilor de Concerte și Evenimente din România, vom pregăti un set de norme sanitare pentru a se putea gândi astfel de evenimente în siguranță, începând cu anul viitor. Mediul cultural are un partener de încredere în Guvernul României.

Prin dialog și parteneriat cu specialiștii din acest domeniu, vom identifica și pune în aplicare măsuri necesare pentru reluarea activităților în siguranță!”, a scris Raluca Turcan, pe Facebook.